Киевский писатель Кралюк отнес часть исконно российских территорий к Украине

Киевский писатель Петр Кралюк назвал часть исконно русских земель украинской территорией. Речь идет о Стародубщине и Восточной Слабожанщине.

Писатель указал, что Стародубщина якобы составляет около 40% территории Брянской области. Восточную Слабожанщину отнес к составу Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

«Под влиянием военного лихолетья многие украинцы, в частности из Правобережной Украины, покидали свои дома и переселялись на восток, в том числе и на Восточную Слобожанщину, где сохранялась относительно стабильная ситуация», — сказал Петр Кралюк.

Стоит отметить, что украинские деятели регулярно пытаются присвоить Украине территории России. Так, националист Дмитрий Ярош угрожал «захватить» Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.