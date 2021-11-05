Обозреватель Сансоне заявил о росте авторитета России после провала США в Афганистане

Вывод военного контингента из Афганистана обернулся серьезными политическими последствиями для США. Об этом в статье для американского издания Real Clear Defense написал обозреватель и политолог Доминик Сансоне.

По его словам, по репутации Белого дома нанесен сильнейший удар, в то время как авторитет России только вырос. Ситуация в Афганистане является хорошим поводом для Москвы продемонстрировать катастрофические последствия политик Запада, отметил эксперт.

«Крах в Афганистане усилил доверие к заявлениям России о лицемерии Запада», — подчеркнул Сансоне.

Вашингтону пришлось признать неудобную правду о том, что продвижение демократии в этой стране потерпело неудачу. Рассуждая о действиях американцев, политолог сказал, что главный провал Белого дома заключался в неумелом выводе войск из Афганистана.

«США демонстрируют миру образ слабеющей державы, которая даже не способна безопасно эвакуировать собственный персонал из другой страны после 20 лет присутствия», — пояснил обозреватель Real Clear Defense.

Всего за девять месяцев пребывания на посту президента США Джо Байден невольно укрепил авторитет российского коллеги Владимира Путина. Действующий глава Белого дома сделал для этого больше, чем его предшественник Дональд Трамп, считает Сансоне.

Ранее президент РФ выразил мнение, что американский лидер поступил правильно, когда приказал вывести военных США из Афганистана. Байден пошел на это и взял на себя ответственность, сказал Путин.