Сборная России по пляжному футболу сыграет в финале Межконтинентального кубка

Сборная России стала финалистом Межконтинентального кубка по пляжному футболу, переиграв португальскую национальную команду.

Подопечные Михаила Лихачева одержали уверенную победу над Португалией в первом полуфинальном матче Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае со 2 по 6 ноября. Российские футболисты переиграли соперника со счетом 7:3. Трижды ворота сборной Португалии поразил Федор Земсков, дубль оформил Станислав Кошарный. Еще по голу забили Андрей Котенев и Артур Папоротный.

В финальном матче сборная России сыграет с победителем поединка между Сенегалом и Ираном. Участниками Межконтинентального кубка являются восемь национальных команд.