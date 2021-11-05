Львовский депутат Грынив намерен выставить на продажу портрет президента России

Депутат Львовского горсовета от фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив заявил о планах продать рисунок с президентом России Владимиром Путиным.

Грынив в Facebook опубликовал фотографию рисунка и заявил о планах выставить портрет на аукцион. По его словам, у него есть много знакомых, которые хотели бы приобрести рисунок.

«Обещаю задекларировать доход и все средства отдать волонтерам. Стартовая цена 1 гривна (около 0,04 доллара)», — сказано в сообщении.

Украинский телеканал ранее опубликовал кадры, на которых парламентарий рисовал портрет с российским лидером в сессионном зале. Инцидент вызвал волну критики в адрес политика.