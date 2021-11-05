Journal of Management: при трудоустройстве харизма важнее компетентности

При приеме на работу возможность располагать к себе людей является большим по сравнению с высокой компетентностью преимуществом. К такому выводу пришли американские исследователи в работе, опубликованной в Journal od Management.

В начале семестра магистратуры распределили по командам и попросили работать над проектами. Ближе к концу срока обучения учащихся попросили разбиться на группы самостоятельно. При этом студенты должны были объяснить причину включения в свою команду того или иного члена.

Профессионалы, которые помогали своим коллегам, оказались наиболее востребованы при приеме в коллектив. В то же время тех, кто вел себя вызывающе, не принимали в группы даже несмотря на их высокую компетентность.

Если человек доверяет собеседнику, то с большей вероятностью решит с ним общаться. И здесь не так уж и важно, какой у него при этом уровень компетентности.