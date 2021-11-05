Российские фигуристки не выиграли короткую программу впервые с 2019 года

Фигуристки сборной России впервые за два года не смогли выиграть короткую программу на крупном турнире.

Россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова занимают второе и третье места соответственно после короткой программы на этапе Гран-при в Турине. Фигуристки из РФ уступают бельгийке Луне Хендрикс, получившей за свой прокат 73,52 балла. Третья представительница России на этапе Гран-при в Италии Софья Самодурова занимает девятое место.

Фигуристки из РФ впервые с 2019 года не смогли выиграть короткую программу. В последний раз россиянок удалось обойти японке Рике Кихире. Произвольную программу на этапе Гран-при в Турине представят 6 ноября.