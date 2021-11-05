Водитель иномарки погиб в лобовом ДТП с грузовиком на трассе под Ульяновском

Легковой автомобиль, в котором находились пять жителей Саратовской области, столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Самара — Казань в Мелекесском районе Ульяновской области.

По предварительным данным, 5 ноября около 07:40 по московскому времени мужчина 1987 года рождения за рулем легковушки Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом.

В результате лобового ДТП водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы. Четверо пассажиров легкового автомобиля, в том числе ребенок 2018 года рождения, с травмами различной степени доставлены в больницу. В настоящее время врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.