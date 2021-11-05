Коуч Литвиненко заявил, что женщины должны сдавать госэкзамен перед вступлением в брак

Власти России должны ввести государственный экзамен по отношениям для женщин, которые хотят вступить в брак, заявил российский психолог, автор книг, коуч Филипп Литвиненко.

Специалист в области психологии опубликовал соответствующую петицию в Сети, а также направил письмо лично премьер-министру России Михаилу Мишустину. Все разводы происходят из-за неспособности женщин управлять мужчинами и перекладыванием на него ответственности. Представительницам прекрасного пола нужно запретить выходить замуж без сдачи такого экзамена, считает Литвиненко.

Филипп Литвиненко является автором многочисленных книг, курсов и образовательных встреч, а также членом Международной ассоциации коучей. Психолог прославился благодаря популярным обучающим видеороликам для женщин на своем YouTube-канале.