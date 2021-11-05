Меркель заявила об особенных отношениях Германии и России

Отношения Москвы и Берлина всегда были особенными, заявила врио канцлера ФРГ Ангела Меркель на вручении ей медали Вальтера Ратенау.

Медаль Вальтера Ратенау вручена Меркель за выдающиеся достижения в политической области. Во время награждения врио немецкого канцлера выступила с речью.

«Нам нужно оставаться в диалоге с Россией», — сказала Ангела Меркель.

По ее словам, ФРГ вместе с Францией продолжает работу в «нормандском формате» над реализацией Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.