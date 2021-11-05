Глава МИД Украины Кулеба: Киев не хочет возвращаться в «русский мир»

Украина окончательно разорвала связь с «русским миром». Киев не хочет в это возвращаться, завил в рамках «Open Zakarpattia 2021. Форум развития» глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

В ходе выступления дипломат затронул тему членства Киева в Евросоюзе и НАТО. Кулеба отметил, что не знает, когда это случится. Однако он уверен, что развитие Украины как западной страны позволит ему эффективно выполнять свою работу.

«Мы разорвали эту политическую связь с русским миром. Я не вижу, и уверяю вас, ни у президента, ни в правительстве, ни в парламенте, нет никакого желания возвращать Украину туда. Мы однозначно развиваемся как европейская, евроатлантическая страна», — подчеркнул Кулеба.

Отношения России и Украины обострились после госпереворота в 2014 году. На фоне присоединения Крыма Киев заявил, что Москва якобы вмешивается во внутренние дела Украины.