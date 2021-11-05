Путин отметил роль сотрудничества России и Монголии в упрочнении мира и стабильности

Сотрудничество Москвы и Улан-Батора идет в русле упрочения мира, стабильности и безопасности на евразийском континенте. Об этом говорится в послании президента РФ Владимира Путина, адресованном его монгольскому коллеге Ухнаагийн Хурэлсуху.

Обращение российского лидера было зачитано 5 ноября на торжественном приеме в Улан-Баторе. Путин, в частности, выразил уверенность, что наращивание многопланового партнерства в полной мере отвечает интересам народов двух государств.

«Примите искренние поздравления по случаю знаменательного юбилея — 100-летия установления дипломатических отношений между нашими странами», — указано в послании.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее назвал отношения Москвы и Улан-Батора уникальным примером дружбы. По его словам, российско-монгольский диалог уходит корнями в историю.