Белый дом исключил возможность открытия консульств Китая и США после двустороннего саммита

Информация в СМИ о возможном открытии генеральных консульств Китая и Соединенных Штатов после запланированного саммита двух стран не соответствует действительности. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Дин Либерман.

Издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что китайское и американское генконсульства могут возобновить работу. Журналисты не исключили и обоюдное смягчение визовых ограничений.

«Такие варианты даже не рассматриваются и не обсуждаются», — приводит слова Либермана агентство Bloomberg.

Представитель вашингтонской администрации высокого ранга ранее анонсировал переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Беседу в формате видеоконференции планируется провести до конца года.