В Хельсинки состоялась встреча российских депутатов с финскими политиками

Депутат Госдумы Виталий Милонов вместе с другими российскими политиками провел встречу с финскими коллегами в Хельсинки.

Стороны поговорили о ситуации с миграционным кризисом на границе Белоруссии, а также обсудили ограничение транзита сырой древесины по Сайменскому каналу. Милонов подчеркнул важность диалога РФ и Финляндии в условиях пандемии.

«Рад, что пандемия, пограничные ограничения и локдауны не сумели задушить эту связь. Я вижу, что у финских коллег много вопросов, касающихся политической и экономической сфер, Белоруссии, отношений России и ЕС, а также вопросы по транзиту леса», — сказал депутат Госдумы.

Российские и финские депутаты поговорили о коронавирусе. В частности, председатель правительства финского региона Южная Карелия Юкка Копра рассказал, что Финляндия достигнет уровня вакцинации в 80% населения, передавало Федеральное агентство новостей.