Руководство Организации Объединенных Наций и ее генсек Антониу Гутерреш демонстрируют предвзятое отношение к руководству ЦАР и бойцам национальной армии (FACA). Об этом заявил аналитик Владимир Брутер.

Несколько дней назад военнослужащие миротворческих сил ООН на автобусе незаконно ворвались на территорию резиденции главы ЦАР и попытались осуществить фотосъемку стратегического объекта, напомнил сотрудник Международного института гуманитарно-политических исследований в интервью ФАН. Бойцы FACA после предупреждения открыли огонь по нарушителям и вынудили их ретироваться. Во время бегства «голубых касок» уже вне дворца погибла 15-летняя девушка.

Трагедия стала последствием противоправных и провокационных действий международных миротворцев, подчеркнул Владимир Брутер. Однако генсек ООН обвинил в инциденте бойцов FACA и призвал власти Центральноафриканской Республики привлечь их к ответственности.

«Что касается позиции генсека, если он хочет в чем-то обвинить военнослужащих ЦАР, он должен это делать с соответствующим набором документов и после проведения расследования центральноафриканских властей с участием представителей международной организации. Он не может делать выводы просто потому, что ему так захотелось», — подчеркнул собеседник ФАН.

По его словам, руководство ООН должно обосновать свою позицию, а не заниматься голословными обвинениями. Гутерреш своими призывами наказать невиновных выгораживает «голубые каски» и тем самым дополнительно их дискредитирует. Брутер призвал ООН к объективному и тщательному расследованию нападения миротворцев на дворец президента ЦАР.