Власти Вологодской области не будут продлевать режим нерабочих дней

Режим нерабочих дней в Вологодской области не будет продлен после 7 ноября, об этом заявил губернатор региона Олег Кувшинников в ходе прямого эфира.

С 8 ноября в области начинается стандартная рабочая неделя. При этом будут сохранены ограничения по борьбе с COVID-19. Губернатор Кувшинников также призвал жителей Вологодской области сделать прививку от коронавируса, чтобы сдержать распространение инфекции.

«Правительство Вологодской области приняло решение с понедельника выйти на стандартный режим работы в режиме офлайн, но с жестким соблюдением коронавирусных ограничений», — приводит слова главы региона РИА Новости.

На сегодняшний день полную вакцинацию от COVID-19 прошли 385 210 жителей Вологодской области. Более 400 тысяч человек привилось хотя бы одним компонентом вакцины. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 46%.