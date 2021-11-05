Военные корабли США попытались зайти в Крым, но столкнулись с российским флотом

Россия пресекла провокацию двух кораблей ВМС США у побережья Крыма, заблокировав их при попытке приблизиться к полуострову, сообщает портал Avia.pro со ссылкой на собственные данные.

Американские суда появились в Черном море 5 ноября, но столкнулись с обороной так называемых «запретных зон» у крымских берегов — там размещены российские военные корабли, немедленно отвечающие на пересечение границы открытием предупредительного огня. Утверждается, что всего таких закрытых зон четырнадцать — их расположение полностью перекрывает доступ к Крыму и части южных берегов России.

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Примечательно, что решение о блокировании подходов к полуострову было принято после появления информации о том, что Соединенные Штаты намеренно планируют нарушить территориальные воды России.

Предполагаемая цель провокационных авантюр — демонстративная поддержка Украины. Подчеркивается, что США не раскрывают причину появления своих военных судов в регионе.

Ранее «Политика Сегодня» подробнее рассказывала о том, зачем США стягивают военные корабли в акваторию Черного моря.