Мясников прокомментировал решение врачей скорой помощи из Облучья отказаться от вакцинации

Коллектив скорой помощи из города Облучье в Еврейской автономной области написал заявления об уходе и отказался прививаться от COVID-19. Ситуацию прокомментировал известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Сложившаяся ситуация носит неоднозначный характер. Эксперт подчеркнул, что врачи скорой из Облучья не призывают отказаться от вакцинации других. Дело в том, что они просто не захотели делать себе прививки от COVID-19.

«У меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением», — приводит слова Мясникова РИА Новости.

Если, при наличии достаточного количества антител к COVID-19, врачи решат подождать с вакцинацией, то это их право. Однако у медработника все же должны быть антитела к коронавирусу, убежден Мясников.