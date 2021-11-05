Зеленский сообщил о подписании закона «об олигархах»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об «олигархах», согласно которому будут изменены отношения между бизнесом и политической сферой.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет решать, признать человека олигархом или нет, а также вести специальный реестр таких физических лиц.

«Демократия — это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками», — сказал Владимир Зеленский.

В документе указаны все пункты, по которым будет происходить признание того или иного человека олигархом.