Франция может сделать ревакцинацию от COVID-19 обязательной процедурой

Повторная вакцинация от коронавирусной инфекции может стать обязательной на территории Франции, об этом сообщает французская радиостанция RTL.

В первую очередь, новая мера по борьбе с COVID-19 затронет наиболее уязвимую категорию населения — пенсионеров. В особенности это коснется французов в возрасте 80 лет. Согласно статистике, только 87% представителей этой возрастной категории прошли вакцинацию от COVID-19.

Обстановка с коронавирусом в Европе становится более сложной. Сообщается, что в целом ряде стран Старого Света зафиксирована пятая волна пандемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, к концу зимы европейский континент может ждать до 500 тысяч новых летальных исходов.