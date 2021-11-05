Глава МИД России Лавров примет участие в парижской конференции по Ливии

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Париж для участия в международной конференции по Ливии. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства во Франции.

Парижская конференция по Ливии пройдет 12 ноября под председательством французского президента Эммануэля Макрона. Российскую делегацию на мероприятии возглавит Сергей Лавров.

Участники саммита обсудят вопросы проведения выборов в североафриканском государстве, которые запланированы на 24 декабря. Также на конференции будет затронута тема вывода из страны зарубежных войск.

Ранее переходное Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии выразило возражения по поводу участия в предстоящем саммите представителей из Израиля. По словам пресс-секретаря ведомства Мухаммада Хамуда, решение связано с позицией государства по палестинскому вопросу.