Полиция в Мадриде застрелила африканского мигранта, угрожавшего прохожим ножом

Полиция застрелила бездомного с ножом в Мадриде. Мигрант приставал к прохожим и ранил одного из них в руку.

Смертельный инцидент произошел у местной поликлиники. Испанская полиция приехала по вызову очевидцев, которые указали на мужчину с ножом. По их словам, он разгуливал с опасным предметом и угрожал прохожим.

Сотрудники правоохранительных органов застрелили нарушителя в ходе задержания. Нападавший, который был выходцем из Африки, получил травмы несовместимые с жизнью и умер до приезда скорой помощи.

Погибшему было около 35 лет. Силовики установил, что за последний год он совершил четыре нападения на представителей власти. Полиция исключила теракт.