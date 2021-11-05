Pfizer разработала таблетки от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Pfizer разработала таблетки для лечения новой коронавирусной инфекции.

Согласно результатам клинических испытаний, препарат снижает риск госпитализации или летального исхода от COVID-19 на 89%. Менее 1% пациентов, принимавших экспериментальный препарат, были госпитализированы. Летальных исходов зафиксировано не было, сообщают ученые.

Таблетку рекомендуют принимать после обнаружения симптомов коронавируса у пациентов, с высоким риском тяжелого течения болезни. Препарат блокирует фермент, который необходим вирусу для размножения.

Объявление о разработке новых таблеток Pfizer последовало за новостью о признании регулятором Великобритании молнупиравира. Власти Туманного Альбиона уже заказали новое лекарство. Объем поставок может превысить сотни тысяч доз.