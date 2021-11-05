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Pfizer разработала таблетки от коронавируса

Pfizer разработала таблетки от коронавируса

Американская фармацевтическая компания Pfizer разработала таблетки для лечения новой коронавирусной инфекции.

Согласно результатам клинических испытаний, препарат снижает риск госпитализации или летального исхода от COVID-19 на 89%. Менее 1% пациентов, принимавших экспериментальный препарат, были госпитализированы. Летальных исходов зафиксировано не было, сообщают ученые.

Таблетку рекомендуют принимать после обнаружения симптомов коронавируса у пациентов, с высоким риском тяжелого течения болезни. Препарат блокирует фермент, который необходим вирусу для размножения.

Объявление о разработке новых таблеток Pfizer последовало за новостью о признании регулятором Великобритании молнупиравира. Власти Туманного Альбиона уже заказали новое лекарство. Объем поставок может превысить сотни тысяч доз.