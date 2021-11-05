Правительство Дагестана решило не продлевать режим нерабочих дней

Режим нерабочих дней решили не продлевать в Дагестане, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

На федеральном уровне режим нерабочих дней установлен с 30 октября по 7 ноября. При этом региональным властям дано право устанавливать самостоятельно этот период. Правительство Дагестана сообщило, что с 8 ноября в Республике начнется обычная рабочая неделя.

Выходные были объявлены по указу президента России Владимира Путина с целью предотвращения роста инфицирования коронавирусом. Нерабочие дни призваны разорвать как можно больше цепочек заражения и снизить накал ситуации с коронавирусом. На данный момент шесть регионов заявили, что продлят режим нерабочих дней.