Политолог Кедми призвал не примерять американские стандарты к экономике России

Россия продолжает уделять большое внимание безопасности и обороне страны, и для этого ей не нужен печатный станок, как у США. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.

Эксперт проанализировал успехи РФ в области военно-промышленного комплекса. В эфире программы «Соловьев Live» Кедми раскрыл неудобную для Соединенных Штатов правду о российской экономике, которая способствует развитию оборонной отрасли без необходимости печатать миллионы долларов.

«Российскую экономику нельзя рассматривать по стандартам США. Не нужно печатать миллионы долларов, как это делают американцы», — объяснил политолог.

По его словам, специалисты из РФ регулярно разрабатывают и воплощают в жизнь уникальные военные программы. Страна не останавливается на достигнутом и продолжает принимать на вооружение абсолютно новые системы, которые позволят дать эффективный ответ на агрессию противника, добавил он.

Более того, Москва грамотно подходит к планированию бюджета на осуществление планов по оснащению ВПК современной техникой, сказал Кедми.

«Несмотря на все крики и критику, Россия может составить уравновешенный бюджет с профицитом и развивать необходимыми темпами военную составляющую», — подчеркнул эксперт.

Ранее Кедми констатировал превосходство российского подводного флота над американским. Об этом, считает политолог, свидетельствует недавний инцидент с подлодкой ВМС США USS Connecticut, которая столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море.