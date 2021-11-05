Посольство РФ выступило против спекуляций на тему гибели дипломата в Берлине

Сообщения западных СМИ о смерти дипломата РФ в Берлине — абсолютно некорректные спекуляции. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Германии.

Представители дипмиссии уточнили, что россиянин погиб 19 октября в результате несчастного случая. Ранее в немецком МИД подтвердили факт смерти дипломата, однако не стали раскрывать подробности, сославшись на защиту личных данных.

«Все формальности, связанные с отправкой тела дипломата на родину, были оперативно урегулированы с компетентными правоохранительными и медицинскими органами Германии в соответствии с действующей практикой», — сообщили в российском посольстве.

О смерти гражданина РФ сообщало издание Spiegel. По словам авторов материала, посольство не дало согласия на вскрытие тела из-за дипломатического иммунитета погибшего.