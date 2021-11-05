Wall Street Journal: Байдену предстоит проверка на прочность в отношениях с Россией

Президенту США Джо Байдену предстоит проверка в выстраивании отношений с Россией, заявил сенатор-республиканец Том Коттон в интервью Wall Street Journal.

Политик предлагает Белому дому отойти от климатической повестки и обратить внимание на Москву. Сенатора также не устраивает реакция Байдена на энергетический кризис в Европе, в котором Коттон рассмотрел признаки «политического влияния Москвы».

Wall Street Journal назвал Россию внешнеполитической проверкой главы Белого дома, а читатели заметили, что Джо Байдена ждет крах в отношениях с РФ.

«Экзамен для Байдена? Да Путин съест его на обед. Эти четыре года будут для нас долгими», — написал JAMES SCHAAD.

Некоторые юзеры объяснили, что решения Байдена отвлекают американцев от Афганистана, внутренних проблем страны, закона об инфраструктуре и наращивания военной мощи Китая. Также читатели Wall Street Journal призвали СМИ не называть действия России «агрессией» и не возлагать на Москву вину за энергетический кризис Европы.