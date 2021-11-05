«Нам никто не помог». Расстрелянные в Абхазии туристы нашли политический след в своем деле

Уголовное дело, возбужденное после нападения на двух российских туристов в Абхазии, до сих пор так и не продвинулось, рассказали пострадавшие изданию «Блокнот Сочи». Они подозревают, что уполномоченные органы отказывают им в помощи «по каким-то политическим взглядам» — вероятно, чтобы не портить тесные дипломатические отношения между Россией и Абхазией. В поисках справедливости молодые люди дошли до президента России, послав обращение в приемную Владимира Путина.

В июне 2021 года Тимур Салимгариев и Александр Филоян вместе со знакомыми девушками отдыхали в кафе на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде. По словам очевидцев, к компании подошел другой посетитель и начал приставать к спутницам молодых людей. Тимур и Александр сделали дебоширу замечание, на что тот «ответил» пистолетом, расстреляв туристов в упор. Как отметили пострадавшие, 43-летний житель Абхазии Дмитрий Пилия, ранее привлекавшийся за различные правонарушения, разрядил в них две обоймы.

Одного из пострадавших краснодарские врачи чудом спасли от ампутации ноги, сейчас конечность потеряла подвижность. Второму пострадавшему предстоит очередная операция на ступню, в перспективе — протез колена левой ноги. На лечение и восстановление россияне потратили более миллиона рублей, при этом фактически утеряв трудоспособность. Салимгариева мучают сильные боли. Впереди — дорогостоящая реабилитация.

«Руководство Абхазии пообещало нам помочь, оказать содействие и выплатить компенсацию. Также министры приезжали к нам в больницу. В итоге нам никто не помог. Третья основная претензия в том, что Минздрав РФ также обещал нам помочь, но в итоге мы лечимся за свой счет, стоим в очередях и не можем попасть к врачу полтора месяца», — говорят потерпевшие.

По словам потерпевших, спустя четыре месяца после инцидента их не ознакомили с материалами дела и не допросили, а российская и абхазская прокуратуры в ответ на обращения ссылаются друг на друга — «выходит, замкнутый круг». Ранее Салимгариев настаивал, чтобы дело рассматривали на территории России, а не Абхазии и подозревал, что в республике справедливости не добиться — «у обвиняемого там родственники на солидных постах, он может уйти от наказания».

Тимур Салимгариев утверждает, что следователь в Краснодаре пришел к нему в палату спустя месяц после госпитализации с многочисленными огнестрельными ранениями. В надежде на справедливое расследование, молодые люди направили запросы в приемную президента России, в Прокуратуру РФ и Абхазии, главе СК Александру Бастрыкину, в МИД РФ и посольство Абхазии в России.

В том, что злоумышленник находится в СИЗО, россияне сомневаются: по их словам, два человека видели его на территории Грузии. В прокуратуре Абхазии же уверяют: Пилия в содержится в следственном изоляторе.

Медленное продвижение в расследовании и отсутствие реальной помощи пострадавшие связывают с политическими причинами.

«Я очень надеюсь, что все-таки наши власти обратят внимание на нашу ситуацию и помогут нам. Но пока слабо в это верю, так как дело резонансное, и они уже в курсе всех событий. Отказывают в помощи, скорее всего, по каким-то политическим взглядам. Россия и Абхазия плотно сотрудничают и просто пытаются замять наше дело, чтобы все про это забыли», — поделился Салимгариев.

Адвокат подозреваемого в комментарии РБК утверждал, будто бы конфликт начался из-за того, что компания туристов пришла в кафе со своим «музыкальным носителем», несмотря на выключенную музыку в 11 вечера в общественных заведениях. Стрелять подозреваемый начал якобы после того, как его «бросили на землю, один душил, другой ноги связал, как как Хабиб Нурмагомедов, а третий бил». По версии защиты, перед стрельбой подозреваемый успел сказать пострадавшим — «Пистолет заряжен, осторожнее».

Ранее СМИ сообщали, что президент Абхазии временно отстранил от дел главу МВД республики из-за инцидента у здания министерства: там устроил стрельбу из автомата Калашникова депутат местного парламента.