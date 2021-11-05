Президент Чехии Земан заявил о планах скорее назначить новое правительство

Новый состав кабинета министров Чехии будет назначен как можно скорее. Об этом заявил президент страны Милош Земан.

Политик находится на лечении в Центральном военном госпитале в Праге с 10 октября. Земана 4 ноября перевели из реанимации в обычную палату.

Президент сумел дать интервью радио Frekvencе 1, в котором он заявил о готовности сделать все необходимое для формирования нового состава правительства.

«Конечно, некоторые официальные моменты необходимо будет при этом ограничить, например, я это правительство назначу в (загородной резиденции. — Прим. ред.) «Ланы», а не на Пражском граде», — отметил политик.

Парламентские выборы в Чехии прошли 8-9 октября. По итогам голосования победу одержала либеральная коалиция «Вместе». Лидер политической силы Петр Фиала выдвинут кандидатом на пост премьер-министра.