Президент Армении Саркисян высказался за развитие дружеских отношений с Россией

Армения должна развивать отношения с Россией и стать сильным другом для нее. Такое мнение выразил армянский президент Армен Саркисян.

Политик признался, что мечтает видеть качественно иные отношения с дружественной Россией.

«Мы в Армении должны поменять свое отношение к самим себе. То есть, это означает построить маленькое умное государство, у которого есть очень большой и сильный друг — Россия», — сказал Армен Саркисян.

Существует множество возможностей для более детального или глубокого сотрудничества между Россией и Арменией, заметил глава государства. По словам Саркисяна, он бы хотел быть президентом сильной страны, у которой есть исторический друг, с которым можно «идти в будущее».