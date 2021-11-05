МИД Германии: Берлин знает о смерти сотрудника посольства России в ФРГ

Власти Германии знают о смерти секретаря представительства российской дипломатической миссии в ФРГ. Об этом сообщили в МИД страны.

Немецкая сторона не комментирует детали из соображений защиты личной информации, уточнил представитель министерства Кристофер Бургер.

«Этот случай известен министерству, но я не могу сообщить никаких деталей из-за положений о защите персональных данных и информации», — говорится в заявлении ведомства.

Тело 35-летнего сотрудника посольства России в Германии нашли на тротуаре около здания дипмиссии. Сведения о гибели распространили местные издания. Согласно сообщениям СМИ, сейчас по факту смерти проводится проверка.

Специалисты пытаются установить причину и обстоятельства произошедшего.