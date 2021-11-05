Эпидемиолог Руженцова заявила, что вакцинированные болеют коронавирусом бессимптомно

Основная масса привитых от COVID-19 в случае инфицирования переносит болезнь бессимптомно, заявила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Иммунная система перехватывает вирус в самом начале, поэтому заболевание проходит практически незаметно для пациента. В редких случаях COVID-19 развивается по типу легкого ОРВИ.

«По нашим наблюдениям, привитые в основном переносят болезнь бессимптомно. Иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке», — пояснила Руженцова.

В России зарегистрировано несколько вакцин от коронавируса, в том числе и первый в мире профилактический препарат «Спутник V», разработанный в Центре имени Гамалеи. Вакцинация является единственным способом победить коронавирус, отмечают специалисты. На данный момент в России коллективный иммунитет достиг 48%.