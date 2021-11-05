Голикова сообщила об осложнении ситуации с COVID-19 в десяти регионах России

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу за неделю осложнилась в десяти регионах России, об этом сообщила премьер-министр страны Татьяна Голикова.

В списке регионов Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия. Почти все субъекты Российской Федерации ввели на своих территориях систему QR-кодов для посещения госучреждений, предприятий общественного питания и культурно-развлекательных объектов.

Голикова отметила, что для эффективной борьбы с коронавирусом важно увеличивать темпы вакцинации. Также необходимо предотвращать попытки фальсификации сертификатов о прививках, подчеркнула премьер-министр.