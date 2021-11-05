Суд арестовал подозреваемого в получении крупной взятки мэра Белогорска

Суд избрал меру пресечения мэру Белогорска в виде заключения под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ. Градоначальник подозревается в получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей.

Напомним, что мэр крымского Белогорская был задержан в начале ноября при получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей от местного предпринимателя. По данному факту было возбуждено уголовное дело. За свое деяние градоначальник может получить до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 98 миллионов рублей.