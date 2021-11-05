Дмитрий Песков: внешнюю политику в России и Белоруссии определяет президент

Россия и Белоруссия являются государствами, в которых внешнюю политику определяет президент. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь отреагировал на высказывание члена парламента Белоруссии Андрея Савиных. Депутат выразил мнение, что заявление президента республики Александра Лукашенко, прозвучавшее на заседании Высшего госсовета Союзного государства, является признанием Крыма частью РФ.

«В Белоруссии парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента», — отметил Песков.

Лукашенко накануне посетовал, что его российский коллега Владимир Путин отправился в Крым без него. Лидер республики также изъявил желание посетить мемориал в Севастополе, установленный в память об окончании Гражданской войны.