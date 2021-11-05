Вассерман заявил о безвыходной ситуации Польши после решения суда ЕС по штрафам

Польша оказалась в безвыходной ситуации, и теперь ей придется отступить от политических принципов. Об этом заявил известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман.

Решение Варшавы принять закон о верховенстве польской конституции над правовыми документами Евросоюза сыграет с ней злую шутку, уверен эксперт. По его словам, страна уже начала расплачиваться за свои ошибки.

Недавно суд ЕС вынес приговор, согласно которому Польша была оштрафована на миллион евро в сутки из-за принятия документа о верховенстве национального права. Вассерман предрек Варшаве неутешительный сценарий на фоне противостояния с Брюсселем.

Власти Евросоюза наносят по Польше серьезный финансовый удар. Кроме того, усугубится и политический конфликт между двумя сторонами, выразил уверенность публицист. Варшава начала расплачиваться за близость к кормушке международного объединения, добавил он.

«Польша с момента вступления в ЕС получила уже сотни миллиардов евро, так что слезать с финансовой иглы будет очень больно», — констатировал Вассерман.

Ранее стало известно, что суд в Люксембурге удовлетворил иск Еврокомиссии и обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки из-за невыполнения принятого ранее решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты. Варшава не остановила применение соответствующих положений, отмечается в судебном решении.