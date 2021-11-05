Читатели «Факти» посоветовали бывшим республикам СССР присоединиться к Союзному государству

Подписание интеграционного декрета Союзного государства России и Белоруссии является началом чего-то большего. В этом уверены читатели болгарской газеты «Факти».

Москва и Минск 4 ноября утвердили 28 союзных программ. Документ подписали президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«Что ж, в этом нет ничего плохого. Другие бывшие советские республики могут присоединиться», — считает комментатор Петър.

Другие читатели издания «Факти» обратили внимание: утверждение интеграционного декрета показало, что Белоруссия признает российский статус Крымского полуострова. Кто-то испугался, что православные государства не смогут выжить, если не будут стремиться к союзу с Россией.

«Сегодня Белоруссия и Россия, завтра Белоруссия, Россия и Новороссия co столицей в Киеве! Так сбывается кошмар американских масонов — возрождение Российской Империи!» — раскрыли страх США болгарские пользователи.

В документе, подписанном Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, говорится об основных направлениях соглашения о создании Союзного государства на 2021—2023 годы. Страны договорились углублять экономическую интеграцию. Также президенты подписали новую военную доктрину и концепцию миграционной политики.