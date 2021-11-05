Суд Нидерландов постановил пересмотреть решение о выплате Россией экс-акционерам ЮКОСа

Решение о выплате Россией более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа отменено Верховным судом Нидерландов. Об этом сказано в опубликованном документе суда.

Отмечается, что судебный орган постановил пересмотреть решение по этому делу.

«Верховный суд отменил решение апелляционного суда и направил дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама для вынесения решения», — сказано в сообщении.

Судебные разбирательства начались в 2014 году. Тогда третейский суд в Гааге удовлетворил иск экс-акционеров ЮКОСа, а также обязал Россию выплатить 50 млрд долларов. Москва сумела оспорить это решение, однако апелляционный суд в Гааге вновь обязал российскую сторону выплатить многомиллиардную сумму.