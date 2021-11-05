Создатели фильма «16-й» пытаются договориться с новой сетью кинотеатров о показе картины в США

Премьера фильма «16-й» о предпринимателе Евгении Пригожине не состоялась в Нью-Йорке из-за отмены показа кинотеатром. Об этом сообщил продюсер картины Сергей Щеглов.

Демонстрация фильма была запланирована на 3 ноября. По словам продюсера, владельцы кинотеатра не объяснили решение отменить показ.

«Третьего числа должна была состояться закрытая премьера фильма «16-й» про Евгения Пригожина в кинотеатре Film Society of Lincoln Center. Однако по неизвестным причинам кинотеатр без всякого уведомления просто взял и отменил показ», — сказал Щеглов РИА Новости.

Он добавил, что сейчас создатели кинокартины «16-й» пытаются договориться с другой сетью кинотеатров.

Речь в фильме пойдет о том, как «на самом деле» прошли президентские выборы в США 2016 года. Афиши сообщают, что картина стала «исповедью» бизнесмена Пригожина. На российских экранах она появится 8 ноября.