Министр иностранных дел Австрии Линхарт хочет лично познакомиться с Лавровым

Новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил о желании посетить Москву. Также он хочет лично познакомиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Линхарт побеседовал с журналистами РИА Новости. он рассказал репортерам о традиционно положительных отношениях Москвы и Вены. Дипломат добавил, что во взаимодействии стран сейчас небольшие сложности из-за пандемии коронавируса. Это спад в двустороннем сотрудничестве в сфере торговли. Необходимо провести работу для возвращения этих отношения к докризисному уровню, пояснил Линхарт.

«Если будет конкретный повод, я буду рад нанести визит в Москву по согласованию с российской стороной. На данный момент нет конкретных планов», — говорится в комментарии Линхарта.

Ранее стало известно, что Австрия снимет ограничения на авиасообщения с РФ. Если у граждан нет сертификата о вакцинации от коронавируса одним из одобренных в ЕС или ВОЗ препаратов, то нужно будет провести на карантине десять дней, уточняют на телеканале RT.