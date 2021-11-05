МИД Австрии указал на необходимость возвращения отношений с Россией к докризисному уровню

Пандемия коронавирусной инфекции наложила отпечаток на отношения России и Австрии. Возник спад в двусторонней торговле и туризме. заявил глава МИД страны Михаэль Линхарт.

Австрийский дипломат рассказал об отношениях с российской стороной журналистам РИА Новости. Линхарт отметил, что взаимодействие Москвы и Вены традиционно было на хорошем уровне. Сейчас нужно вернуть это к докризисному уровню, подчеркнул необходимость восстановления сотрудничества министр.

«Для меня очень важно как можно быстрее восстановить наши двусторонние отношения до докризисного уровня и дальше развивать отношения в интересах наших двух стран», — говорится в комментарии Линхарта.

Ранее стало известно о снятии ограничений на авиаперелеты россиян в Австрию. При отсутствии сертификата вакцинации от COVID-19 одним из одобренных в ЕС или ВОЗ препаратов граждане должны будут провести на карантине десять дней. Его можно завершить досрочно, если сдать тест на коронавирус на шестой день по прибытии.