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Вассерман посоветовал эффективный способ для развития умственных способностей

Вассерман посоветовал эффективный способ для развития умственных способностей

Улучшить умственные способности можно при помощи интеллектуальных игр, заявил публицист, журналист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

Телеведущий считает, что интеллектуальные игры являются упрощенным вариантом научной деятельности. Он приводит в пример передачу «Что? Где? Когда?», победителем и участником которой он был неоднократно.

«Интеллектуальное развитие через игры идет за счет поиска нетривиальной закономерности, ведь это игры не на знание, а на поиск взаимосвязей между какими-то общеизвестными фактами», — объяснил Вассерман.

Однако финансовые игры не помогают развивать способности в зарабатывании денег. Доказательство тому — провал миссии «Монополии» в США. Эта игра не более чем развлечение, считает депутат, в Америке никак не поменялось количество обанкротившихся малых бизнесов после ее выхода.

Вассерман известен своими высказываниями, в этот раз эрудит назвал «полной лажей» зеленую энергетику. Президента США Джо Байдена российский интеллектуал призвал судить за распространение ложной информации, сообщает телеканал «360».