Вице-премьеру Молдавии Кульминскому пришлось покинуть занимаемый пост по личным причинам

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции республики Владислав Кульминский подал в отставку. Об этом сказано в официальном заявлении, которое он передал агентству «Инфотаг».

Кульминский отметил, что решил покинуть занимаемый пост по личным причинам. По его словам, недавние семейные события требуют его личного присутствия.

«Что больше не позволяет мне продолжать полностью посвящать себя задачам, которые принадлежат моей должности», — сказано в сообщении.

Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан выразил надежду, что Кишиневу удастся заключить новый контракт с «Газпромом» на поставку топлива в 2022 году. Однако сейчас стороны договорились о продлении соглашения от 2006 года, согласно которому Молдавия будет закупать сырье по 450 долларов за тысячу кубометров.