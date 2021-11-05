Пьяный подросток спровоцировал смертельное ДТП в Самарской области

Автомобиль ВАЗ-2107 под управлением подростка съехал в кювет с трассы и опрокинулся в Самарской области. Его пассажир умер от полученных травм.

Смертельная авария произошла на трассе в Кошкинском районе. Подросток в состоянии алкогольного опьянения сел за руль отцовской машины ВАЗ-2107. На пассажирском сиденье был его 16-летний товарищ. На дороге несовершеннолетний не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

Оба подростка на момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате происшествия погиб юный пассажир. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося. Прокуратура организовала проверку.