Директора частной компании задержали за присвоение земли в Грузии на 5 млн долларов

Грузинские правоохранители задержали гражданина РФ, подозреваемого в махинациях с документами и недвижимостью на несколько миллионов долларов.

Следователи считают, что злоумышленник подделал бумаги и незаконно возглавил коммерческую компанию. Воспользовавшись высокой должностью, фигурант переоформил на себя два участка площадью 47,8 тысячи кв. м., принадлежавшие юрлицу.

Новый собственник затем обратился в один из грузинских банков, чтобы получить ипотеку на 200 тысяч долларов. В качестве обеспечения по долгу он предоставил документы на захваченную землю. Его сделка закончилась задержанием.