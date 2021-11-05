Sina: Индия показала отсутствие интереса к «ухаживаниям» США

Намерение Индии развивать партнерство с Россией расстраивает США. К такому мнению пришли авторы китайского издания Sina.

Индия на протяжении долгого времени занимала нейтральную позицию, хотя США по-прежнему стремятся «отбить» стратегически важного союзника у России. Однако «ухаживания» Вашингтона не интересны Нью-Дели, пишет Sina. Эксклюзивный пересказ статьи подготовила «ПолитРоссия».

Так, посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма недавно сделал заявление, подтвердив готовность и желание Нью-Дели развивать сотрудничество с Москвой по разным направлениям.

«Однако «ухаживания» Соединенных Штатов за Индией обернулись крахом. Недавнее высказывание официального представителя Нью-Дели по поводу России, очевидно, неприятно удивило американского лидера Джо Байдена», — пишет Sina.

США особенно неприятно, что Индия и Россия сотрудничают в военной области. Нью-Дели собирается приобрести зенитные ракетные комплексы С-400 у Москвы. Индия избегает «ухаживаний» Белого дома, так как знает цену «партнерству» с Соединенными Штатами, подытожили авторы.