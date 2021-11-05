Политик Мезенцев заявил о важности интеграционного декрета России и Белоруссии

Интеграционный декрет России и Белоруссии является прорывным решением. С таким заявлением выступил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Он уверен, что подписание документа обеспечивает полное сближение экономического потенциала Москвы и Минска.

«Мы все одинаково оцениваем: это историческое, прорывное решение об утверждении 28 союзных программ», — сказал Мезенцев в эфире телеканала «Россия-24»

По словам политика, интеграционный декрет будет способствовать тому, чтобы совместная конкурентоспособность национальных экономик повысилась. Этот документ является самым важным в рамках Высшего государственного совета, добавил Дмитрий Мезенцев.