Узбекистанский министр по развитию ИТ Садиков потерял пост из-за остановки работы соцсетей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил главу министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрата Садикова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации местных изданий, министр лишился поста из-за временной остановки работы социальных сетей, которая произошла 3 ноября. Тогда Узкомнадзор ограничил деятельность Telegram, Facebook и YouTube в связи с нарушением закона о персональных данных.

«Указом президента Республики Узбекистан министр информационных технологий и связи Республики Узбекистан Шухрат Мухамеджанович Садиков освобожден от занимаемой должности», — сообщила пресс-служба.

Мирзиеев ранее назвал ограничение работы соцсетей в республике недальновидным решением. Он также поручил уволить главу Узкомнадзора Голибшера Зияева.