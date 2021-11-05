Шугалей: у Мали есть причины подозревать Францию в поддержке боевиков

Франция предпринимает действия, направленные на дестабилизацию обстановки в Мали, ради возвращения влияния в африканской стране. Об этом заявил социолог Максим Шугалей.

Франция регулярно демонстрирует агрессивную внешнюю политику в отношении стран Африки. Наглядным примером может послужить недавнее заявление французского президента Эммануэля Макрона по поводу «нелегитимности» правительства Мали, что вызвало возмущение у жителей республики.

У Мали есть все причины подозревать Францию в поддержке террористических формирований, отметил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Социолог напомнил, что Франция почти 60 лет контролировала регион и «доила его», вселяя в жителей Мали иллюзию безопасности, отмечает Федеральное агентство новостей.

«Я поясню. Еще в прошлом году Эммануэль Макрон пообещал главам G5 SaheI, куда входят Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад и Мали, что Франция готова бросить все силы на борьбу с террористическими группировками в регионе Сахель», — рассказал социолог в своем Telegram-канале.

Шугалей подчеркнул, что в настоящий момент Сахель является стратегически важным, но взрывоопасным регионом. Частично его контролируют боевики «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в РФ). Париж не торопится оказывать обещанную помощь. Более того, у Мали есть подозрения, что французы спонсируют боевиков. После исследования Шугалей пришел к выводу, что у Бамако действительно нет причин доверять Парижу. В 2013 году Франция ввела в Мали силы международной коалиции, но террористическую угрозу они так и не ликвидировали.

По словам ученого, Париж вместо обещанной помощи обеспечил существование в Мали «серых зон», взял под контроль наркотрафик, контрабанду и потоки нелегальных мигрантов. Франция добивается дестабилизации обстановки в регионе для того, чтобы вернуть его под свой контроль. Известно, что Париж поддерживает с этой целью не только туарегских сепаратистов, но и боевиков, связанных с АКИМ (запрещенная в РФ террористическая организация).

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации