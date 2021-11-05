Розыгрыш 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19 россиян продлен до конца года

Программа поощрения граждан Российской Федерации, привившихся от COVID-19, продлена до конца текущего года. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Розыгрыш денежных призов стартовал 1 сентября и должен был завершиться 1 декабря. Однако власти продлили срок его проведения до 31 декабря. Сообщается, что будут проведены еще две лотереи, победители которых получат по 100 тысяч рублей. Они выбираются случайным образом из единого регистра вакцинированных по уникальному номеру.

С результатами можно ознакомиться на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье», а также в личном кабинете портала «Госуслуги». Выплаты производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.