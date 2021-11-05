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Ученые NASA обнаружили ранее неизвестные органические молекулы на Марсе

Ученые NASA обнаружили ранее неизвестные органические молекулы на Марсе

Международная группа астрономов из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), обнаружила ранее неизвестные органические молекулы на Марсе.

Молекулы найдены с помощью марсохода Curiosity. На сегодняшний день NASA отправило на Марс шесть аппаратов. Марсоходы также изучают почву планеты и собирают образцы для анализа. Это помогает узнать больше о химических веществах в почве и содержащихся в ней органических молекулах, которые могут быть свидетельством нынешней или прошлой жизни на планете.

В результате исследователи обнаружили в почве Марса молекулы, которые никогда ранее не встречались на этой планете. Они не являются признаками жизни, но доказывают действенность подобных исследований на других космических объектах. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ранее начальник отделения филиала АО ЦЭНКИ — НИИ СК им. В. П. Бармина Александр Егоров рассказал об эксперименте по выращивание кристаллов в необычных условиях. По его словам, если этот процесс проводить в невесомости, то «архимедовы силы» действовать не будут, передает телеканал «360».